Follow the Beach Copacabana, um dos Big 3 do Beach Tennis, retorna após dois anos e bate recorde Evento tem mais de 2 mil inscrições e acontece entre os dias 20 e 24 de abril

Muito mais que apenas um torneio de Beach Tennis. Assim será o Follow the Beach Copacabana que foi confirmado e retornará ao calendário mundial após dois anos ausente por conta da pandemia do COVID-19.

A competição, que faz parte do calendário do Brazil Beach Tennis Tour, foi um sucesso nas duas edições realizadas em 2018 e 2019 e voltará a ser realizada na Praia de Copacabana, na frente do charmoso hotel Belmond Copacabana Palace entre os dias 20 e 24 de abril. O torneio será um dos Big 3 do Beach Tennis, ou seja, uma das três maiores competições em conjunto com Aruba e Porto Rico, ambos no Caribe, marcados para novembro.

A premiação para a categoria profissional partirá dos R$ 300 mil (cerca de US$ 55 mil) com as maiores pontuações no ranking da Professional Beach Tennis que contabiliza os torneios do circuito Brazil Beach Tennis Tour e demais eventos com alta premiação e estrutura pelo mundo.

As inscrições foram abertas no último dia 18 e com duas semanas já ultrapassam os 2.000 inscritos (número recorde em qualquer evento do esporte) em categorias profissionais e amadoras que vão desde os jovens Sub 12 até os veteranos até acima dos 60 anos. Haverá também as disputas da Team Cup , competição por equipes e torneio de Pais e Filhos. As inscrições são limitadas e estão se esgotando. Elas podem ser feitas pelo site https://letzplay.me/brazilbttour .

“Faz dois anos que todos nós estávamos esperando este Follow The Beach Copacabana. Vendo o que está sendo planejado, acho que vai ser algo jamais visto, ousaria dizer, algo inimaginável”, disse Alessandro Calbucci, multicampeão mundial e embaixador da competição.

“O Follow foi o evento que lançou a explosão do beach tennis no Brasil e pode ser visto como o termômetro do movimento . Na primeira edição de 2018 tiveram 759 inscrições , e só no primeiro dia já batemos 1.100 e agora alcançamos os 2.000. Espero que possa ser mais uma vez um grande divisor de águas, e mostrar para o mundo inteiro qual é o patamar que chegou o beach tennis. Será uma estrutura grandiosa e queremos fazer a tribo do esporte se sentir orgulhosa”, seguiu.

A estrutura terá 26 quadras iluminadas sendo arquibancada da quadra central para três mil pessoas, área gastronômica, lojas e um espaço que contará com shows em todos os dias da competição.

“Como atleta, estou treinando já para manter a forma e o foco para poder ganhar este torneio que é o único grande evento que nunca ganhei. Mas penso além de mim, e espero que Follow The Beach Copacabana 2022 possa mudar a trajetória do nosso esporte”, finalizou o italiano radicado no Rio de Janeiro e que mora em Copacabana.

E MAIS:

Saiba mais