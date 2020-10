‘Foi uma vitória com cara de Corinthians’, diz goleiro Walter

O técnico era novo, o time jogava com um a menos em campo e o gol da vitória saiu somente nos acréscimos. Foi assim que o Corinthians venceu o Athletico-PR por 1 a 0, fora de casa, nesta quarta-feira, e respirou com certo alívio na tabela do Brasileirão. O time paulista deixou a zona de rebaixamento.

Para o goleiro Walter, “foi uma vitória com cara de Corinthians”. “Foi (uma vitória conquistada) no final do jogo. Dedicação de todos, um a menos e não nos abatemos”, comentou o jogador, titular na Arena da Baixada porque Cássio foi expulso na partida anterior, contra o Ceará.

Walter fechou o gol nesta noite e garantiu o triunfo corintiano. Herói dos visitantes, foi eleito o melhor da partida. “Fomos premiados no final. Esse prêmio é do grupo todo, dos que não estão, também. Só agradeço a Deus pelo momento”, comentou o goleiro.

Na 14ª colocação da tabela, com 18 pontos, três acima da zona da degola, o Corinthians volta a campo no domingo. E terá uma dura missão pela frente. Vai enfrentar o Flamengo, que briga pela liderança, na Neo Química Arena.

