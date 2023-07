‘Foi um pesadelo’, afirma mãe de menino com doença rara que teve redes sociais hackeadas

Marina Miano Cardosoi Marina Miano Cardoso https://istoe.com.br/autor/marina-miano-cardoso/ 03/07/2023 - 10:37 Compartilhe

O caso do menino Guilherme Gandra Moura, de oito anos, ganhou repercussão nacional por conta de um vídeo emocionante que mostra o momento em que ele acordou do coma e reencontrou a sua mãe, Tayane Gandra Orrinco. O pequeno é portador de uma doença genética rara, chamada de epidermolise bolhosa. No sábado, 1, a mulher informou que suas redes sociais foram hackeadas por criminosos.

Guilherme ganhou notoriedade nas redes sociais por conta de um vídeo emocionante em que reencontra a sua mãe após acordar do coma;

Depois, redes sociais de Tayane foram hackeadas e os criminosos passaram a pedir dinheiro;

Ela registrou um boletim de ocorrência e conseguiu recuperar o perfil no Instagram.

Em entrevista à IstoÉ, Tayane relatou que estranhou quando o seu celular ficou fora de área. Depois, ela entrou em contato com a operadora e foi informada que isso ocorreu por conta do pedido de portabilidade. “Eu não solicitei nada disso. Durante o almoço com os jogadores do Vasco, percebi que as minhas redes sociais desapareceram, inclusive o meu WhatsApp”, acrescentou.

Na sequência, ela registrou um boletim de ocorrência na 42ª Delegacia de Polícia (Recreio), localizada no bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

Tayane também conseguiu divulgar um vídeo por meio do TikTok no qual alertou aos seus seguidores que os criminosos estavam pedindo dinheiro via Pix. “Por favor ajudem a divulgar que não sou eu. As minhas redes sociais foram criadas para mostrar a vida do Guilherme e a minha”, completou.

Ao portal, Tayane informou que conseguiu recuperar o seu perfil no Instagram. Porém o Whatsapp permanece fora do ar. Ela também ressaltou que algumas pessoas caíram no golpe e doaram dinheiro. “Foi um pesadelo, mas as medidas cabíveis foram tomadas”, concluiu.

Relembre o caso

No mês de junho, Guilherme precisou ficar 16 dias em coma induzido por causa de uma pneumonia em um hospital da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Tayane ficou ao lado do filho todos os dias. Mas, quando resolveu sair para ir em casa, o menino despertou e chamou pela mãe. O pai de Guilherme ligou para ela, que voltou correndo para o hospital.

O pai de Guilherme registrou o momento em que Tayane entrou no quarto e se emocionou ao reencontrar o seu filho. As imagens, divulgadas no TikTok, contam com mais de seis milhões de curtidas e 199 mil comentários.

