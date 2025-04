‘Foi um golpe’, diz freira e prima de Papa sobre morte repentina

VATICANO, 26 ABR (ANSA) – A freira e prima do papa Francisco, Ana Rosa Sivori, missionária salesiana na Tailândia, compareceu ao funeral do pontífice neste sábado (26) na Praça São Pedro, no Vaticano, e lamentou-se por sua “partida repentina”.

“Foi muito difícil. Tudo aconteceu muito rápido. Ninguém esperava uma partida repentina. Achávamos que estivesse melhorando, que sua saúde estivesse voltando. Mas ao contrário, tudo mudou de repente. Foi um golpe”, declarou Sivori à imprensa ao final do funeral de Jorge Bergoglio.

De acordo com a religiosa, a última vez que ela conversou por telefone com o líder da Igreja Católica foi há dois anos, quando Sivori estava doente.

“Normalmente, eu mandava a ele uma carta à mão e ele me respondia, com aquela sua letra pequenininha, difícil de ler, que o secretário [do Vaticano] digitalizava e me enviava”, contou a freira sobre o primo, acrescentando que seu pai e Francisco “eram muito próximos muito antes dele se tornar Papa”.

Durante a viagem do pontífice à Ásia em novembro passado, “ele queria” que Sivori “estivesse a seu lado” em sua visita à Tailândia.

“Onde quer que fosse, eu estava sempre com ele, no carro ao lado. Foram dias emocionantes. As meninas da nossa escola diziam com orgulho: ‘olha a nossa freira com o papa Jorge'”, lembrou-se Sivori. (ANSA).