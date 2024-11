‘Foi um dos meus melhores jogos da carreira do ponto de vista mental’, comemora Bia Haddad

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2024 - 23:28 Para compartilhar:

Beatriz Haddad Maia conquistou nesta sexta-feira uma de suas maiores viradas da carreira. A tenista número 1 do Brasil chegou a estar perdendo por 6/3 e 4/0 antes de iniciar a reviravolta, que contou com dois match points salvos pela brasileira ainda no segundo set. Após a vitória, a primeira do Brasil no confronto com a Argentina pela Billie Jean King Cup, ela disse ter feito um dos melhores jogos de sua carreira do ponto de vista mental.

“Mentalmente, foi um dos meus melhores jogos da minha carreira”, disse Bia, após vencer Jazmin Ortenzi, 274ª do ranking, por 3/6, 7/5 e 6/2, em uma batalha de 2h36min no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A vitória empatou o duelo com a Argentina em 1 a 1, pelos playoffs da competição entre nações.

Após a partida, Bia revelou que seu tropeço inesperado diante de Laura Siegemund no confronto anterior do Brasil na Billie Jean King Cup, contra a Alemanha, serviu de lição para a partida desta sexta. Na ocasião, a brasileira foi derrotada por 2 a 0 também no Ibirapuera.

“Uma das coisas que eu fiz antes deste confronto foi assistir aos meus dois jogos com as alemãs. Eu gosto de me preparar bem para o melhor e também para o pior. Mesmo estando abaixo, eu sabia que o meu trem iria entrar no trilho. Hoje eu fui mais tranquila e paciente. A lição está aí. Fui mais tranquila para não deixar o jogo escapar.”

A brasileira reconheceu o fraco desempenho no primeiro set. E, sem dar detalhes, avisou que precisará fazer mudanças para a partida de simples de sábado, contra Solana Sierra, que derrotou Laura Pigossi, também de virada, nesta sexta. “Amanhã, vou precisar ajustar algumas coisas, melhorar um pouco mais. Hoje entrei no jogo errando bastante, mas conseguimos achar a solução durante o jogo”, comentou.

Capitão do time brasileiro, Luiz Peniza fez um balanço positivo dos dois jogos desta sexta. “Sabíamos que o confronto seria difícil, por isso foi muito importante terminar o primeiro dia empatado. Os jogos de amanhã serão confrontos diferentes, com jogadoras com características diferentes. Com certeza, a gente vai ter que chegar no hotel agora e se organizar e preparar um novo dia amanhã. Vamos levar esse dia como aprendizado para entrarmos amanhã de uma forma positiva”, afirmou.

Neste sábado, no saibro do Ibirapuera, os confrontos vão se inverter. Bia vai abrir o dia, às 14 horas, contra Solana. Na sequência, Laura enfrentará Jazmin. Se necessária, a partida de duplas terá Bia e Ingrid Martins contra Martina Taborda e Melany Krywoj.