“Foi um desastre”, relembra Flávia Alessandra sobre 1ª vez com Otaviano Costa

O canal de Otaviano Costa no YouTube estreou recentemente e nessa segunda-feira contou com vídeo com Flávia Alessandra, mulher do dono do canal, como primeira convidada. No bate-papo de quase 14 minutos, a atriz falou sobre diversos assuntos, como sexo, incluindo a primeira vez entre eles, ciúmes, entre outros assuntos.

O casal contou que a primeira noite romântica entre eles foi desastrosa. “Ele morava em um apartamento em São Paulo que eu chamava de caverna, não tinha ventilador nem ar condicionado”, recordou Flávia.

Apesar disso, a casa tinha uma banheira e na tentativa de esquentar o clima com um vinho, Otaviano derrubou vinho na cara de Flávia. “Ao invés de dormir no hotel, ele tinha uma banheira, vela, vinho. Foi a primeira taça, a segunda, a gente conversando muito, até que ele tacou o vinho tinto direto na minha cara. Meu olho ardia! Parecia uma coisa de terror”, completou.

Ainda no vídeo, o casal mostrou ter muitos ciúmes. Flávia lembrou de uma cena de Otaviano com Cláudia Raia, afirmando até que o marido é “intenso” nas cenas de romance. Depois, foi a vez de Otaviano, falar sobre a mulher, falando de cenas que ela fez com Malvino Salvador.

