‘Foi preso oito vezes assaltando’, dispara mãe de Ludmilla sobre o pai da cantora

Parece que a polêmica envolvendo a suposta reaproximação por interesse financeiro do pai de Ludmilla está longe de terminar. Na tarde desta quinta-feira (04), Silvana Oliveira, mãe da cantora, fez uma série de Stories no Instagram alfinetando o ex-marido.

Na publicação, ela disse que Luiz Antônio da Silva foi preso por oito vezes assaltando e que ele não presta. “Como você mente descaradamente. Você fala que ficou preso por dois anos, quando, na verdade, você foi preso oito vezes, cometendo oito delitos, assaltando saidinha de banco, mulher, idoso e gestante (…). A primeira vez que ele foi preso a Ludmilla tinha 1 mês e 13 dias. Esse homem nunca deu nada para minha filha”, desabafou ela. ‘Já entrei pelo buraco do ar-condicionado para invadir a casa dela para poder pegar alimento para dar para a minha filha e via a geladeira dele cheia. Aquilo doei na minha alma”, disparou.

Silvana ainda contou que ela se separou do ex quando ele foi preso. “Quando você foi preso pela segunda vez, que para mim era a primeira, eu não te abandonei, continuei te visitando, só que os seus papos eram sempre os mesmos: que ia sair de lá e fazer de novo. Então, meti o pé, e depois você foi preso mais seis vezes, imagina se eu estou contigo nessa? E outra coisa: não usufrui do seu dinheiro do roubo, porque eu sai fora”.

“A Ludmilla, ainda que esse traste não presta, não vale nada, ela tem um bom coração e sempre gostou dessa porra desse homem. Por mim, ela nem procurava mais esse homem, porque ele fez muito mal a mim e a minha filha. Mas, enfim, é pai, eu nunca tirei esse direito dela, tanto que ela tinha 1 mês e 13 dias quando ele foi preso, se eu não quisesse que ela não soubesse quem era o pai, eu escondia dela. Nunca fiz isso. Por mais que não preste, eu sempre falei: ‘não presta, mas é seu pai’. Na época que ela estava começando como MC Beyoncé, ela estava preso pela sétima vez, saiu (da cadeia), e ela, escondida de mim, alugou um quitinete para ele e dava R$ 400 por semana para esse camarada. E o que ele fez? Ele roubou de novo, porque é mais fácil roubar gestante e idoso na saidinha de banco. Ela ficou muito triste e disse: ‘Poxa, logo eu pensei na minha avó saindo do banco, e chega um filha da mãe desse e leva o dinheiro…. Eu não quero mais aproximação com ele'”.

A mãe da funkeira concluiu falando que a artista tirou o pai da cadeia e chegou a dar uma mesada de R$ 1,6 mil ao patriarca. “Ela trouxe ele para dentro de casa. Só que para uma pessoa que tem a vida muito fácil como ele tinha, R$ 1.6 mil para esse cara não é nada. Ele queria mais. Há cinco meses, ela parou de dar essa grana para ele, porque ele ainda ganhando esse dinheiro, ficava dizendo por aí que está passando fome. Ela tentou trazer ele para a sociedade, a Ludmilla comprou um ponto para ele vender iogurte numa banquinha da Pavuna, e ele torrou tudo, ficou sem nada. Porque para ele, tem que vir fácil”, desabafou. “Então, desde esses cinco meses para cá, esse homem sente uma saudade da filha”, disse ela, ironizando. “Ele arrumou advogado para chantagear…Ele é um ingrato!”.

Para se defender das acusações que está recebendo, Luiz falou para a coluna de Leo Dias que não está querendo o dinheiro de Ludmilla: “Isso que a sua mãe fala de ameaça é só para prejudicar aquela vida regressa que eu tinha. Eu não vou te extorquir, você é minha filha”, disse ele.