‘Foi o melhor jogo do Corinthians na temporada’, diz Carille após o clássico

O empate com o Santos por 0 a 0 em Itaquera, neste domingo, foi o melhor jogo do Corinthians na temporada. A avaliação é do técnico Fábio Carille, que elogiou a atuação de seus comandados, embora o time não tenha feito gols neste confronto válido pela décima rodada do Paulistão.

“Sem dúvida, foi o melhor jogo do Corinthians na temporada. As chances que o Santos teve foram em erros nossos, de saída de bola. Eles jogaram no contra-ataque. Normalmente, as equipes estão jogando no contra-ataque contra eles. Então, saio muito satisfeito”, afirmou o treinador em entrevista coletiva na arena corintiana.

O comandante explicou a estratégia de jogo de forçar a marcação dos atacantes sobre os defensores do Santos, uma das iniciativas que fez o Corinthians dominar o jogo no primeiro tempo. “Nós acompanhamos alguns jogos que eles fizeram, todo time que marcou em cima eles tiveram dificuldade. Foi isso que a gente trabalhou de diferente. Com a bola, procuramos trocar bastante passe e envolver. Essa foi a proposta, e que funcionou muito bem”, disse o técnico.

Carille aponta uma tendência de crescimento para as próximas partidas, mas reclamou do calendário brasileiro e da falta de tempo para treinamentos para todos os times. “A tendência é ser melhor. Agora entramos em outra sequência (de jogos). O campeonato não está legal. Se o Palmeiras tivesse mais tempo poderia fazer melhores jogos. O Santos não fez um jogo legal contra o Palmeiras, não fez hoje e tomou de cinco do Ituano. O São Paulo também”, disse o comandante.

O técnico ainda completou sobre este assunto: “Enfim, isso não serve só para o Corinthians. Pegamos equipes do interior que vêm treinando desde novembro. O espetáculo, de uma forma geral, para os grandes, passa pelo calendário. O ideal são seis jogos por mês. Uma quarta tem jogo, a outra não. Se fizer isso, acredito que o torcedor e vocês vão acompanhar jogos melhores”.