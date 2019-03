Foi enojante ver Witzel falar de Marielle , diz Jean Wyllys

O ex-deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ), que desistiu do mandato de deputado federal e saiu do País após receber ameaças de morte, disse que foi “enojante” ver o governador do Rio, Wilson Witzel, dar uma entrevista coletiva sobre a morte da vereadora Marielle Franco. As informações são de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

Witzel, quando era candidato a governador, participou de um ato de correligionários que quebraram uma placa de rua com o nome da vereadora. “Marielle foi difamada pela mesma rede que o ajudou a se eleger. Ele e Jair Bolsonaro foram beneficiados”, disse Wyllys para Mônica Bergamo.

Ele ainda disse que a prisão de acusados de assassinato de Marielle “mexeu muito” com ele. “Foi um dia dificílimo”, disse.