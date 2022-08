‘Foi cabaça’, diz Luísa Sonza sobre desabafo de compositora de ‘Cachorrinhas’

Da Redação 04/08/2022 - 2:34 Compartilhe

Luísa Sonza fez alguns comentários em seu Twitter nesta quarta-feira (3), depois que Elana Dara, uma das compositoras do hit “Cachorrinhas”, desabafou na mesma rede social sobre a falta de valorização dos compositores por meio de artistas mais relevantes.

Em suas publicações, Elana diz que ela “não ajudou” a fazer a música, mas que a ideia tinha sido dela e que ninguém deu moral até vê-la pronta.

Após os comentários da compositora, Luísa fez alguns tuítes sem especificar se estaria comentando exatamente sobre o desabafo de sua parceira de composição.

“Vamo rir, porque chorar nem tempo dá”, disse em uma mensagem. “Uma coisa que já ouvi de um amigo meu, nunca tenha ingratidão com quem já te fortaleceu”, escreveu a cantora em outra publicação.

vamo rir pq chorar nem tempo dá — LUÍSA SONZA 👅 (@luisasonza) August 3, 2022

“Uma coisa eu já ouvi de um amigo meu, nunca tenha ingratidão com quem já te fortaleceu”🙂 — LUÍSA SONZA 👅 (@luisasonza) August 3, 2022

Na sequência, a cantora fez mais um tuíte, dessa vez refletindo sobre o fato de estar assustada com pessoas que só querem “te sugar”.

“Sempre ouvi falar que quando artista tem sucesso cola muito sanguessuga e gente que quer tem mal em volta, e nunca acreditei muito. Sempre acreditei no bem e que as pessoas eram massa. Hoje, aos 24 anos, me pego assustada em ver que realmente, a maioria só quer te sugar e não liga de verdade pra você. Tô fora”, disse Luísa.

smp ouvi falar q qnd artista tem sucesso cola mt sanguessuga e gnt q quer teu mal em volta e nunca acreditei mt. Smp acreditei no bem e q as pessoas eram massa, hj aos 24 anos me pego assustada em ver q realmente, a maioria só quer te sugar e n liga de vdd p vc. — LUÍSA SONZA 👅 (@luisasonza) August 3, 2022

Logo depois, a cantora disse ter conversado com Elana, e que não acha que ela seja uma má pessoa, mas que “foi cabaça” em desabafar no Twitter e “ficar pilhada” sem ter conversado com ela.

“E só pra avisar, conversei com a Elana. Não acho que ela seja uma má pessoa, acho que ela foi cabaça em vir aqui no Twitter e ficar pilhada sem nem sequer trocar ideia comigo. E nem ver todos os lados. Acontece. Já nos resolvemos. Agora do jeito certo, conversando, eu e ela”, explicou Luísa.

E só p avisar, conversei c a Elana, n acho q ela seja uma má pessoa, acho q ela foi cabaça em vir aqui no tt e ficar pilhada sem nem se quer trocar ideia cmg. E nem ver tds os lados.Acontece. Já nos resolvemos. Agora do jeito certo, conversando, eu e ela. :) — LUÍSA SONZA 👅 (@luisasonza) August 3, 2022

A cantora ainda voltou às redes para mais um desabafo. “Mano, pra ser artista e estar à frente de tudo tem que ter um estômago INIGUALÁVEL pra não sair surtando. Carai, meu Deus, quando eu via de fora não imaginava o quão difícil era, pqp. Não culpe os outros pelas suas próprias frustrações, ninguém tem nada a ver com suas merdas”, finalizou a cantora.

Mano pra ser artista e estar a frente de tudo tem que ter um estômago INIGUALÁVEL pra não sair surtando. Carai meu Deus qnd eu via de fora não imaginava o quão difícil era, pqp. — LUÍSA SONZA 👅 (@luisasonza) August 3, 2022

não culpe os outros pelas suas próprias frustrações, ngm tem nada a ver c suas merdas — LUÍSA SONZA 👅 (@luisasonza) August 3, 2022

