Ansai Ansa 10/10/2023 - 13:01

TEL AVIV, 10 OUT (ANSA) – Uma série de foguetes foram lançados nesta terça-feira (10) do sul do Líbano em direção ao norte Israel, informou a TV al Manar do Hezbollah.

Segundo um porta-voz militar de Israel, a artilharia está atingindo o território libanês em resposta ao lançamento de foguetes. (ANSA).

