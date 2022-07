Foguetes russos atingem prédio de apartamentos na Ucrânia, deixando morte e devastação, dizem autoridades locais

Por Anna Voitenko e Max Hunder

CHASIV YAR/KYIV, Ucrânia (Reuters) – Pelo menos 15 pessoas morreram e mais duas dezenas ficaram presas sob escombros depois que foguetes russos Uragan atingiram um prédio de cinco andares na região de Donetsk, na Ucrânia, disseram autoridades locais neste domingo, enquanto equipes de resgate abriam caminho pelos destroços.

A Ucrânia também relatou haver confrontos com tropas russas no leste e no sul do país, enquanto Moscou disse que suas forças atacaram, perto de Kostyantynivka, na região de Donetsk, hangares do exército ucraniano que armazenavam obuses (um tipo de artilharia) M777 produzidos nos Estados Unidos.

O governador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, disse que o ataque ao prédio de apartamentos ocorreu na noite de sábado na cidade de Chasiv Yar. O serviço regional de emergência informou 15 mortos na tarde deste domingo, acrescentando que mais 24 pessoas ainda podem estar sob os destroços.