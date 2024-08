Foguetes da SpaceX voltam a receber autorização de decolagem

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/08/2024 - 23:05 Para compartilhar:

A agência americana reguladora da aviação civil voltou a autorizar, nesta sexta-feira (30), a decolagem dos foguetes Falcon 9, da SpaceX, os mais usados pela empresa, embora a investigação que deu origem à suspensão continue.

Antes do amanhecer da última quarta-feira, um foguete Falcon 9 que transportava satélites da Starlink decolou sem incidentes do estado americano da Flórida. Após deixar sua carga, o primeiro estágio do foguete retornou à superfície da Terra para pousar em uma plataforma no mar.

Um vídeo da manobra mostra que ele pegou fogo ao pousar na plataforma e depois caiu de lado. “Tombou”, confirmou no X a empresa, do magnata Elon Musk.

A Administração Federal de Aviação (FAA) decidiu no mesmo dia suspender os voos, voltando a autorizá-los hoje, embora a investigação sobre o incidente continue.

Em julho, houve outra suspensão, de quase duas semanas, devido a um vazamento de combustível no segundo estágio do foguete.

Os contratempos afetaram a decolagem da missão Polaris Dawn, adiada por tempo indeterminado, que tem como objetivo a primeira caminhada espacial privada feita por uma tripulação totalmente civil.

