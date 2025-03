Foguete orbital alemão cai segundos após lançamento em voo teste

Nave desenvolvida pela Isar Aerospace explodiu logo após decolagem em primeiro lançamento orbital da Europa continental.Um foguete orbital lançado de um porto norueguês, o primeiro deste tipo a partir da Europa continental, caiu segundos após a decolagem neste domingo (30/03) durante um voo de teste.

Uma nave de lançamento orbital é um veículo impulsionado por foguete, usado para entregar uma carga útil, como satélites, para a órbita da Terra ou para outros planetas.

A empresa alemã que desenvolveu a nave, a Isar Aerospace, com sede em Ottobrunn, sudeste de Munique, ainda considerou a investida um sucesso. Segundo a companhia, o objetivo do primeiro voo era coletar o maior número de dados possível.

"A Isar Aerospace se tornou a primeira empresa espacial comercial europeia a lançar um foguete orbital da Europa Continental", escreveu nas redes sociais.

"Nosso primeiro voo de teste atendeu a todas as nossas expectativas", disse Daniel Metzler, CEO e cofundador da Isar Aerospace, em um comunicado publicado no site da empresa.

"Demonstramos que podemos não apenas projetar e construir, mas também lançar foguetes", disse Metzler, acrescentando que a base foi lançada 'para atender à crescente demanda global por serviços flexíveis de lançamento de satélites'".

Voo durou 30 segundos

A decolagem ocorreu às 12h30 no horário local do Porto Espacial de Andoya, na Noruega.

O foguete Spectrum interrompeu sua subida 18 segundos após o lançamento, e caiu caiu no mar logo depois. O foguete "foi finalizado em T+30 segundos e caiu diretamente no mar de forma controlada”, disse a empresa.

O veículo tem 28 metros de comprimento e um diâmetro de 2 metros e é capaz de transportar uma carga entre 700 e 1.000 quilos para o espaço.

A busca espacial da Europa

Na Europa, várias empresas competem no mercado de foguetes lançadores. A Isar Aerospace disputa espaço com a Rocket Factory Augsburg, também da Alemanha, na França, com a Maiaspace e Latitude e na Espanha, com a PLD Space.

Fundada em 2018, a empresa alemã é vista como uma alternativa europeia à SpaceX, de Elon Musk, e à Blue Origin de Jeff Bezos.

Em 2024, outra startup alemã do setor aeroespacial, a HyImpulse. realizou com sucesso o teste de um foguete impulsionado por parafina de cera de vela, o primeiro lançamento comercial de uma empresa alemã em décadas.

Mas o continente tem um longo caminho a percorrer quando se trata de viagens espaciais, ficando atrás de países como EUA, China e Índia.

À agência de notícias alemã DPA, a diretora administrativa da Associação das Indústrias Aeroespaciais Alemãs, Marie-Christine von Hahn, considerou o lançamento como um passo inovador para as viagens espaciais alemãs.

"Esse teste de um foguete altamente complexo fabricado na Alemanha produziu uma enorme quantidade de dados que nos permitirão fazer mais progressos”, disse ela.

Von Hahn pediu mais apoio financeiro para o setor espacial europeu para salvaguardar a competitividade e a independência.

gq (DW, dpa, afp, ots)