Foguete alemão explode menos de 20 segundos após decolagem

OSLO, 30 MAR (ANSA) – O primeiro foguete orbital lançado da Europa continental caiu após poucos segundos de voo neste domingo (30) na base espacial norueguesa de Andoya, no Ártico.

Logo após a decolagem, o foguete Spectrum, dispositivo de dois estágios desenvolvido pela startup alemã Isar Aerospace, começou a oscilar e girar antes de cair no chão, gerando uma poderosa explosão, de acordo com imagens transmitidas ao vivo no YouTube.

A Isar Aerospace informou que o foguete caiu na água, o que impediu a plataforma de lançamento ter sido danificada. Além disso, a polícia local informou que ninguém ficou ferido em razão do acidente.

“Nosso primeiro voo de teste atendeu a todas as nossas expectativas e foi um grande sucesso. Tivemos uma decolagem perfeita, voamos por 30 segundos e conseguimos até validar nosso sistema de interrupção de voo”, declarou Daniel Metzler, CEO da startup, em uma coletiva de imprensa.

O empresário acrescentou que um outro foguete já está em produção para conseguir obter sucesso na missão espacial.

