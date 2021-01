Fogos de artifício provocam ‘massacre’ de pássaros em Roma

ROMA, 2 JAN (ANSA) – Centenas de estorninhos foram encontrados mortos no centro de Roma, na Itália, após disparos de fogos de artifício durante a madrugada de sexta-feira (1º), data em que foi celebrada a chegada de 2021.

Segundo as autoridades italianas, a hipótese é de que as aves se assustaram e ficaram desorientadas com os fogos e se chocaram contra paredes de prédios, janelas e cabos elétricos.

O “massacre” ocorreu ao redor da estação Termini, na via Cavour à piazza Esedra e na via Nazionale. As imagens da “descoberta macabra”, como relata a imprensa italiana, imediatamente viralizaram.

A Organização Internacional para a Proteção dos Animais (OIPA) compartilhou uma imagem das aves mortas e apelou à proibição do lançamento de fogos de artifício.

A prefeita de Roma, Virginia Raggi, já havia proibido o lançamento de material pirotécnico, não só por uma questão de segurança para os italianos, mas também para evitar males aos animas e até danos ao patrimônio.

“As multas são inúteis, de fato não existem controles e todos os anos contamos centenas de animais selvagens mortos ou feridos e animais de estimação feridos ou mortos por causa dos fogos e da distração dos donos”, disse o presidente da OIPA, Massimo Comparotto, à ANSA. (ANSA)

