Fogos de artifício deixam feridos em Ano Novo na Itália

BARI, 1 JAN (ANSA) – Fogos de artifício e outros explosivos tradicionalmente lançados para celebrar o Ano Novo deixaram dezenas de feridos na Itália, anunciaram as autoridades do país nesta quarta-feira (1º).

Durante as comemorações de norte a sul da país, com concertos em praças, foram registradas cerca de 900 intervenções, em grande parte devido aos incêndios provocados durante a virada do ano, marcada pela explosão de fogos de artifício.

Em Nápoles, no sul da Itália, um total de 65 pessoas ficaram feridas, sendo que 36 casos foram confirmados pela polícia nos diversos hospitais da região, enquanto os outros 29 são apurados.

Já em Bali, um jovem de 20 anos foi baleado no abdômen durante as festas para a chegada de 2025 e precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência. Outro homem sofreu um trauma no olho devido à explosão de um sinalizador.

Ao longo da noite, as equipes médicas atenderam diversas pessoas, inclusive alguns menores, tanto por pequenos traumas relacionados à explosão de fogos de artifício quanto por abuso de álcool.

Em Giugliano, três pessoas ficaram feridas em acidentes rodoviários ocorridos depois da meia-noite, enquanto que uma bala, disparada de fora por um desconhecido, danificou as janelas de uma casa.

Na cidade de Salerno, entre os oito feridos, há duas pessoas graves que perderam as mãos. Incêndios e explosões generalizadas também caracterizaram a transição do ano antigo para o novo em Milão, mas sem feridos graves. (ANSA).