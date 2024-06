Fogo sem controle na Califórnia gera temor por temporada perigosa de incêndios

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/06/2024 - 16:48 Para compartilhar:

Bombeiros da Califórnia enfrentaram, nesta segunda-feira (17), o maior incêndio nesse estado do sul dos Estados Unidos no decorrer deste ano, enquanto se intensificam os temores sobre as condições previstas para os meses quentes e secos do verão.

O fogo, ao norte da cidade de Los Angeles, devastou rapidamente quase 60 quilômetros quadrados de terreno durante o fim de semana, o que obrigou a evacuação mais de mil pessoas que acampavam em um parque, além de fechar um popular lago dedicado à navegação.

Cerca de 1.150 bombeiros estão dedicados a conter o chamado ‘pós-incêndio” e apagar as chamas com sete aviões-cisterna e a construção de linhas perimetrais. No entanto, na manhã desta segunda-feira, apenas 8% haviam sido contidos.

O incêndio mostra “um comportamento de ignição extremo”, alertou o Centro Nacional dos Bombeiros, que destacou a baixa visibilidade e ventos de até 80 km/h, que tornam praticamente inúteis os esforços dos bombeiros.

Os incêndios acontecem no começo de um período potencialmente crítico para a região, notoriamente propensa às chamas.

Os invernos úmidos recentes provocaram o rápido crescimento da vegetação que, segundo os especialistas, pode se tornar perigosa à medida que começar o período de seca nas próximas semanas e meses.

As pastagens e as árvores em algumas partes da Califórnia já estão “o suficientemente secos” como para suportar as elevadas preocupações climáticas dos incêndios, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia.

“A atividade recente sugere que os elementos combustíveis secam rapidamente e contribuem para a propagação do fogo”, acrescentou.

Daniel Swain, cientista climático da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, explicou que “como resultado de dois invernos úmidos consecutivos, já muito crescimento adicional, particularmente de pasto, mas também, em menor medida, de vegetação rasteira mais espessa”, e “esses pastos estão começando a secar”.

Uma onda de calor que pode ser histórica afetará esta semana vastas faixas do centro e leste dos Estados Unidos, onde espera-se que as temperaturas sejam inusualmente altas para junho.

