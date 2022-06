Fogaça leva ‘bronca’ de participante do MasterChef Brasil: “Se liga!”

Depois de começar bem na atual temporada do MasterChef Brasil, o cozinheiro Renato teve problemas na prova da última semana, quando apresentou um bolovo mais ou menos para os jurados da competição.







O resultado fez com que o chef Henrique Fogaça chamasse a atenção do participante. “Você começou a temporada com aquele bolo maravilhoso, mas na prova anterior foi um desastre. Nessa aqui o seu ovo tá no ponto, mas tem muita carne com relação ao ovo e pra mim falta tempero”, analisou.

Renato agradeceu a opinião, mas acabou dando uma “bronca” em Fogaça. “Chef, eu não sou de Belém, sou de Capitão Poço”, explicou, pontuando que é do interior do Pará, ao invés da capital. “Se liga, Fogaça”, brincou. A cena divertiu a todos, mas o chef não deixou barato: “Piadista agora, né? Vai dormir nessa piada, ein, vai estar no fundo do poço de capitão”.

Ao fim das gravações, Renato explicou ao site Band.com que achou melhor deixar claro para o jurado o nome da sua cidade para não decepcionar seus conterrâneos.

“A gente já está na quarta semana de programa e ele sempre diz que vou voltar para Belém. Isso me preocupa muito porque quem é do Norte é bairrista total, então eu quero levar o nome da minha cidade”, afirmou. “Não quero que achem que sou o cara da capital, apesar de também amar Belém”, finalizou.

(*) Da redação da Menu