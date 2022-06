Fogaça faz até exercícios em seu camarim no MasterChef Brasil; assista

Agora que as gravações do MasterChef Brasil acontecem nos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo (SP), as estrelas do reality show ganharam camarins exclusivos e mais espaçosos. Além de descanso, os camarins são usados como se fossem um apartamento.

O chef Henrique Fogaça, por exemplo, aproveita o tempo no local para almoçar, relaxar, resolver pendengas de seus restaurantes e até mesmo praticar exercícios, segundo reportagem do site Band.com sobre os bastidores da atração.

Para ficar mais aconchegante, o jurado deixa no local fotos dos filhos, uma escultura de caveira usando fones de ouvido e outros objetos. “Trouxe algumas coisas que fazem parte do meu dia a dia para me sentir à vontade no ambiente”, explica, mostrando também presentes que recebeu e fez questão de guardar.

É o caso de uma caricatura sua, que Fogaça planeja colocar na parede, e um terço. “Não sou muito religioso, mas acredito no poder superior. Ganhei da Aline, que trabalha comigo. São boas energias, né? Deixo aqui preso na televisão”, revelou o cozinheiro.

E, quando falta tempo para ir à academia, é lá que Fogaça compensa coloca o treino em dia com um par de halteres. “Não tá dando tempo de ir para a academia. Quando dá, dou uma ‘treinadinha’ [no camarim mesmo] para ficar bem”, encerra.

(*) Da redação da Menu