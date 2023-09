Foden e Haaland marcam, Manchester City chega à 6ª vitória seguida e lidera Campeonato Inglês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2023 - 13:14 Compartilhe

Seis partidas, seis vitórias, 18 pontos, 16 gols marcados e três gols sofridos. Assim é o começo de temporada do Manchester City no Campeonato Inglês, no qual detém 100% de aproveitamento e liderança isolada. Neste sábado, o clube azul de Manchester venceu o Nottingham Forest por 2 a 0 no Etihad Stadium, com gols logo no começo da partida, marcados por Phil Foden e Erling Haaland. Em busca do tetracampeonato e sexto título nos últimos sete anos, o grupo de Pep Guardiola mostra que é o time a ser batido após mais uma temporada.

São 18 pontos em 18 possíveis e existe a possibilidade de ampliar a vantagem na liderança, com o complemento da rodada marcado para este domingo. Tottenham e Arsenal, que se enfrentam, têm 13 pontos cada, assim como o Liverpool. O Brighton & Hove Albion tem 12 e está em quinto. O Nottingham Forest é o 10º colocado, com sete pontos.

O Manchester City dominou completamente o primeiro tempo e não demorou para marcar dois belos gols em ótimos trabalhos coletivos do time. Aos 7 minutos, Rodri lançou Walker em profundidade e o lateral só escorou para trás, onde Phil Foden chegou batendo de primeira para fazer 1 a 0. Aos 14, foi a vez de Foden dar bom passe para Matheus Nunes na linha de fundo. O português cruzou na medida para Erling Haaland fazer seu oitavo gol no Campeonato Inglês, em apenas seis rodadas.

O jogo parecia bastante tranquilo para o time de Guardiola, mas antes de completar 1 minuto no segundo tempo, o volante Rodri perdeu a cabeça e foi expulso. O português largou a jogada na linha de fundo e agarrou Gibbs-White pelo pescoço. Com vermelho direto, o jogador cumprirá suspensão de três partidas e será mais um desfalque na longa lista de baixas do clube.

Para garantir a vitória do City nos acréscimos, o brasileiro Ederson fez uma defesa espetacular em chute de Elanga, mostrando muito reflexo. O goleiro brasileiro ainda encaixou a bola após finalização de Boly na sequência.

Também neste sábado, Luton Town e Wolverhampton empataram por 1 a 1, enquanto os londrinos Crystal Palace e Fulham ficaram no empate sem gols. Os times de Londres possuem oito pontos cada e estão no meio da tabela. O Luton segue sem vencer, na lanterna, e conquistou seu primeiro ponto, já os Wolves ficam em 15º, com quatro pontos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias