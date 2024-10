Focus: Selic no fim de 2024 continua em 11,75%; no fim de 2025, sobe de 10,75% para 11%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/10/2024 - 8:57 Para compartilhar:

A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2024 se manteve em 11,75% pela segunda semana consecutiva, indicando uma consolidação na expectativa do mercado de que o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentará os juros em 0,5 ponto porcentual nas suas duas próximas reuniões, em novembro e dezembro.

Um mês atrás, a estimativa intermediária estava em 11,25%. Considerando apenas as 50 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa também se manteve em 11,75% na última semana.

A mediana para os juros no fim de 2025 subiu de 10,75% para 11,0%, contra 10,50% um mês atrás, sinalizando que o mercado vê menos espaço para cortes na Selic ao longo do próximo ano. Levando em conta apenas as 49 projeções atualizadas entre as últimas segunda e sexta-feira, a estimativa ficou em 10,75%.

A mediana para os juros no fim de 2026 continuou em 9,50%, como está há sete semanas. A projeção para o fim de 2027 seguiu em 9,0%, estável há 21 semanas.