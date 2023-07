Focus: previsão para Selic no fim de 2023 segue em 12,00% ao ano; para 2024, continua em 9,50%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 9:23 Compartilhe

A expectativa para a taxa Selic no fim deste ano ficou estável no Boletim Focus. A mediana para os juros básicos no fim de 2023 continuou em 12,00%. Para o término de 2024 também se manteve, em 9,50%. Há um mês, as estimativas eram de 12,25% e 9,50%, nessa ordem. Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano. Na semana que vem, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúne novamente, com forte expectativa de queda da taxa básica de juros.

Considerando apenas as 82 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2023 também continuou em 12,00%. Para o fim de 2024, seguiu em 9,50%, com 82 atualizações na última semana.

Na ata do Comitê de Política Monetária (Copom) de junho, o BC expôs que a maioria do colegiado já vê condições para uma queda de juros na próxima reunião, em agosto, se o processo desinflacionário e de reancoragem de expectativas continuar.

Em entrevista coletiva após o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de junho, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse que o comunicado, na avaliação do colegiado, já tinha deixado essa “porta aberta”, apesar de o texto não ter trazido sinalização clara sobre o assunto.

O Boletim Focus ainda mostrou que a projeção para a Selic no fim de 2025 continuou em 9,00%, mesma mediana de quatro semanas atrás. Já a projeção para a Selic no fim de 2026 cedeu de 8,75% para 8,63%, contra 8,75% de um mês antes.

