Focus: mediana de IPCA 2024 passa de 4,05% para 4,10%; 2025 sobe de 3,90% para 3,96%

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2024 passou de 4,05% para 4,10%, de 4,00% há um mês – o centro da meta para o ano é de 3%. A mediana para 2025, horizonte relevante da política monetária, passou de 3,90% para 3,96%. Um mês antes, ela era de 3,87%.

Considerando as 107 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para o IPCA de 2024 passou de 4,07% para 4,08%. A estimativa intermediária para a inflação de 2025 subiu de 3,96% para 3,98%, tomando como base as 107 projeções atualizadas no período.

A partir do ano que vem, a meta de inflação passa a ser contínua, apurada com base no IPCA acumulado em 12 meses. Se ele ficar acima do teto ou abaixo do piso por seis meses consecutivos, vai se considerar que o alvo foi perdido.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) definiu que o centro da meta continuará em 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. O alvo e a banda poderão ser alterados pelo colegiado, com base em uma proposta do ministro da Fazenda e antecedência mínima de 36 meses para sua aplicação.

Nos horizontes mais longos, a mediana do Focus para o IPCA de 2026 continuou em 3,60% pela oitava semana consecutiva. A estimativa intermediária para 2027 ficou em 3,50% pela 56ª semana seguida.

As projeções mais recentes do Banco Central indicam IPCA de 4% este ano, 3,4% em 2025 e 3,2% em 2026, considerando o cenário de referência com dólar em R$ 5,30, evoluindo conforme a paridade do poder de compra (PPC), e a trajetória de juros extraída do próprio Focus.

Em um cenário alternativo, no qual a taxa Selic permanece em 10,5% até o fim de 2025, o BC calculou que a inflação seria de 4% este ano e 3,1% no próximo, apenas 0,1 ponto porcentual acima do centro da meta.

Projeção suavizada

A mediana do relatório Focus para a inflação suavizada dos próximos 12 meses passou de 3,74% para 3,72%. Um mês atrás, a taxa era de 3,61%. Essa medida deve ganhar importância nas análises do mercado após a regulamentação da meta de inflação contínua, que valerá a partir de 2025.

O novo regime prevê que o cumprimento da meta seja apurado com base na inflação acumulada em 12 meses. Se a taxa ficar acima ou abaixo do intervalo de tolerância por seis meses consecutivos, será considerado que o Banco Central descumpriu o alvo.

A meta continua tendo como centro 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Ela pode ser alterada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), por iniciativa do ministro da Fazenda, mas é necessário aguardar um prazo de 36 meses para que uma mudança tenha efeito.

Curto prazo

A mediana do relatório Focus para o IPCA de julho passou de 0,28% para 0,32%. Um mês atrás, era de 0,18%. A estimativa intermediária para o IPCA de agosto passou de 0,15% para 0,12%, contra 0,10% quatro semanas antes. A mediana para o IPCA de setembro seguiu em 0,20%. Um mês antes, ela era de 0,20%.