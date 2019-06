Focus Cia de Dança estreia espetáculo Still Reich em São Paulo

A companhia carioca Focus Cia de Dança estreia em São Paulo, no Sesc Pompeia, o espetáculo Still Reich, em curtíssima temporada.

Em um programa único, o espetáculo reúne quatro peças compostas a partir de músicas do compositor americano Steve Reich. Inspirado pelo vigor e construções musicais de suas composições, o diretor e coreógrafo Alex Neoral une duas obras de 2008, Pathways e Trilhas, e duas de 2018, Keta – vencedora do Prêmio Cesgranrio de Dança como melhor coreografia e com indicações a melhor bailarino/Marcio Jahú e melhor bailarina/Carolina de Sá e Wood Steps.

O título da obra, que em português significa ‘ainda Reich’, reforça o quanto o compositor continua inspirando o coreógrafo. “Depois de dez anos da minha primeira criação com trilha do Steve Reich, retorno a ele”, ressalta.

Focus Cia de Dançaa

Em 2012 a companhia foi escolhida, através da seleção pública do Programa Petrobras Cultural, a receber o patrocínio durante três anos para desenvolvimento de suas atividades, dando início a uma parceria de manutenção que segue até hoje. Com o espetáculo “As Canções Que Você Dançou Pra Mim”, que se aproxima da marca de 300 apresentações, recebeu diversas indicações a melhor espetáculo do ano.

Atualmente, integram seu elenco os bailarinos Carolina de Sá, Cosme Gregory, José Villaça, Marcio Jahú, Marina Teixeira, Monise Marques, Rafael Luz e Roberta Bussoni.

SERVIÇO

Still Reich

De 20 a 23 de junho de 2019

Quinta e domingo, às 18h; sexta e sábado, às 21h

Local: SESC Pompeia (R. Clélia, 93 – Água Branca, São Paulo).

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 6 (credencial plena).

Duração: 65 minutos. Classificação: 18 anos. Capacidade: 302 lugares.

Desconto de 50% na compra de até dois ingressos para os colaboradores da Petrobras (mediante apresentação do crachá) e para clientes do Cartão Petrobras (mediante apresentação do cartão)