Foco são pequenas, micro e médias empresas, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que todos os 27 governadores do País assinaram, após reunião virtual, “uma carta encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro com a solicitação de recursos aos Estados para priorizar os microempreendedores, as pequenas empresas e os mais vulneráveis, aqueles que precisam de ajuda e proteção social neste momento”.

Durante coletiva no Palácio dos Bandeirantes, Doria disse: “A partir de hoje, vamos aguardar a decisão, a manifestação e, eu espero, a operacionalização do governo federal para ajudar os Estados e os Estado poderem ajudar os municípios.”

Segundo o governador, “todas as decisões na área da saúde e economia são fundamentadas em dados e em grupos de trabalho”. “São Paulo também está preocupado com a questão econômica do Estado e tomando medidas neste sentido”, disse.