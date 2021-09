Focado no acesso para a Série A, Wesley espera que o CRB mantenha o nível na reta final da Série B Meio campista do Galo, equipe pode consolidar promoção de divisão caso continue em boa fase na segunda divisão do Brasileirão 2021

Um dos principais nomes do CRB, o volante Wesley, ex-Santos, São Paulo e Palmeiras falou sobre o desejo de manter essa intensidade até o fim de 2021. Feliz com a fase positiva, o objetivo do atleta é crescer ainda mais com o grupo.

Estou muito feliz com esse crescimento que tive na Série B. Tenho feito boas partidas no clube e trabalhado para continuar evoluindo. Vou continuar me dedicando muito para que as coisas saiam como estou planejando nesta reta final de disputa – afirmou o jogador que espera fechar a temporada em alta.

De acordo com Wesley, o elenco do Galo tem tudo para fazer um grande fim de Série B e buscar o acesso à Série A. Hoje o CRB é o quarto colocado na tabela.

– Nossa ideia é fazer uma boa sequência nestas próximas rodadas para continuarmos firmes neste bloco da frente da tabela de classificação da Série B.

