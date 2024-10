Focado na Libertadores e Copa do Brasil, Atlético-GO usa reservas e perde do Internacional

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/10/2024 - 21:27 Para compartilhar:

O Internacional soube aproveitar a oportunidade de enfrentar o Atlético-MG com um time reserva e venceu por 3 a 1, neste sábado, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro está focado no jogo semifinal da Copa Libertadores e não utilizou sua base titular.

Invicto há 11 jogos, com oito vitórias e três empates, o Internacional segue em alta na classificação. Aparece em quinto lugar, com 52 pontos, e ainda tem um jogo atrasado contra o Flamengo, que será disputado na quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Depois ainda fará dois jogos em casa, diante do Criciúma e do Fluminense.

O Atlético segue com 41 pontos, em nono lugar, mas totalmente focado no jogo de volta com o River Plate, em Buenos Aires, na próxima terça-feira. A delegação deixa o Brasil neste domingo com a vantagem de ter vencido por 3 a 0 e podendo perder por até dois gols de diferença para ir à final, contra o Botafogo ou Peñarol.

Além disso, o time mineiro começa a decidir no dia 3 de novembro (domingo) a Copa do Brasil diante do Flamengo. O primeiro jogo será disputado no Rio de Janeiro e o segundo em Minas, no dia 10. Por conta disso, os torcedores nem se importaram com a derrota e aplaudiram os jogadores atleticanos ao final do jogo.

O jogo começou equilibrado. Aos poucos, porém, o Internacional se mostrou bem mais bem organizado e mais eficiente. A vantagem colorada saiu num pênalti, que começou num chute de Bernadei e numa defesa parcial de Everson. No rebote, o próprio Bernadei tentou o domínio e acabou derrubado por Bruno Fuchs: pênalti.

Alan Patrick chutou forte no cantinho direito de Everson, que saltou no lado certo e quase defendeu, aos 37. Por alguns instantes, o Atlético-MG sofreu um apagão. O Internacional aproveitou e marcou o segundo gol, aos 39. Após erro na saída de bola, Borré fez o passe para Bernadei, que dentro da área, chutou cruzado.

O Atlético-MG diminuiu no final do primeiro tempo, quando Rubens foi lançado em velocidade, invadiu a área e chutou a bola no pé da trave esquerda. No rebote, Vargas foi derrubado por Thiago Maia: pênalti. Na cobrança, Vargas deslocou o goleiro Rochet e deixou 2 a 1, aos 47.

O segundo tempo começou debaixo de chuva. Em poucos minutos o gramado estava encharcado, dificultando a movimentação da bola. Os jogadores do banco de reservas do Atlético-MG reclamaram muito e queriam que o jogo fosse paralisado. O árbitro Marcelo de Lima Henrique não gostou, se dirigiu até o banco e aplicou o cartão amarelo para Mariano e vermelho para Gustavo Scarpa.

Aos 26 minutos, o árbitro chegou a marcar pênalti de Saravia em Bruno Gomes, porém, o lance foi anulado após avaliação do VAR. O Internacional continuava soberano em campo, mas só ampliou o placar aos 42 minutos. Bernadei fez boa jogada pelo lado esquerdo e fez o passe para o chute em curva de Bruno Tabata.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 3 INTERNACIONAL

ATLÉTICO-MG – Everson; Saravia, Bruno Fuchs e Igor Rabello; Alisson (Caio Maia), Otávio, Paulo Vítor, Igor Gomes (Maurício Lemos) e Rubens; Vargas e Alan Kardec. Técnico: Gabriel Milito.

INTERNACIONAL – Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia (Bruno Henrique), Gabriel Carvalho (Bruno Tabata), Alan Patrick (Gustavo Prado) e Wesley (Rogel); Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

GOLS – Alan Patric, aos 37, Bernadei, aos 39 e Vargas, aos 47 minutos do primeiro tempo. Bruno Tabata, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Vargas, Igor Gomes, Mariano (Atlético-MG). Thiago Maia e Wesley (Internacional)

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA – R$ 1.172.923,00

PÚBLICO – 27.008 torcedores

LOCAL – Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).