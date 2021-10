Foca nada 128 km com uma lata de energético entalada na boca

Uma foca foi resgatada pelas autoridades da Grã-Bretanha após nadar 128 km com uma lata de energético entalada na boca. O animal foi encontrado no início desta semana. A informação é do New York Post.

A foca foi avistada correndo perigo com a lata na boca pela primeira vez no dia 6 de outubro, no porto da cidade de Belfast, na Irlanda do Norte. Os funcionários que a viram tentaram resgatá-la, mas a foca continuou nadando e eles a perderam de vista.

Apesar do risco corrido pela foca, que nadou por semanas com uma lata de metal presa em sua mandíbula, ela foi resgatada em bom estado na Escócia.

O caso da foca levantou a questão do descarte responsável de lixo, que é uma ameaça à vida marinha. Estima-se que 11 milhões de toneladas de lixo, principalmente plástico, chegam aos oceanos por ano.

