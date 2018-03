FNP: projeções para 2018 ainda dependem dos efeitos climático sobre safra

São Paulo, 1 – O diretor Técnico da consultoria Informa IEG FNP, José Vicente Ferraz, informou nesta quinta-feira, 1º de março, que é cedo para traçar projeções para o desempenho do Produto Interna Bruto (PIB) da Agropecuária neste ano, pois as perspectivas “ainda dependem dos efeitos climáticos sobre a safra agrícola”. Segundo ele, é possível manter um resultado positivo, no entanto, a agropecuária tende a dar uma contribuição mais modesta para o acumulado geral do PIB.

Nesta quinta, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o PIB da Agropecuária teve expressivo crescimento de 13% em 2017, em comparação com 2016.

A safra agrícolas de 2017/18 começou com anomalias climáticas pontuais que provocaram atrasos no plantio, porém, sem relatos de perdas relevantes para as culturas, até o momento.

O especialista da FNP afirmou que as atenções do mercado estarão voltadas para o plantio da safrinha (de inverno) que já está em andamento e cuja projeção atual para o clima é de normalidade.

Mais cedo, o IBGE informou que a variação do PIB agro foi a mais expressiva da série histórica iniciada em 1996. No quarto trimestre comparado ao mesmo período do ano anterior, a alta foi de 6,1% e ante o 3º trimestre, houve estabilidade. No total, o PIB do País subiu 1% em 2017. “O resultado geral é um sinal positivo, mas precisa ter continuidade e se prolongar por 2018 e 2019 para voltarmos aos níveis anteriores à crise”, avalia Ferraz.

O primeiro passo para a saída da recessão econômica deve favorecer o consumo das famílias, com influência direta sobre o segmento de proteína animal, por exemplo. Nas análises da FNP, o setor de carnes tem espaço para crescer no mercado interno e no Exterior. “A perspectiva é otimista para as três proteínas principais (bovinos, aves e suínos)”, concluiu o especialista.