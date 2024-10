FMI ‘vê indícios de uma incipiente recuperação’ na Argentina

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/10/2024 - 14:56 Para compartilhar:

O Fundo Monetário Internacional (FMI) vê “indícios de uma incipiente recuperação” econômica na Argentina, mas enfrentar as altas taxas de pobreza “segue sendo uma prioridade”, afirmou nesta quinta-feira (3) uma porta-voz da organização.

Desde a oitava revisão, o governo do presidente liberal Javier Milei “continuou implementando o programa” de crédito de 44 bilhões de dólares contratado com o FMI.

A implementação do programa “resultou em uma redução da inflação e do déficit fiscal, e há sinais de uma recuperação incipiente da atividade e dos salários reais, mas ainda existem vários desafios”, declarou Julie Kozack em coletiva de imprensa em Washington.

O índice de pobreza no país disparou para 52,8%, em parte devido a uma política de ajuste fiscal focada na redução de gastos e da inflação.

Enfrentar “essas altas taxas de pobreza e garantir que o crescimento seja mais inclusivo continua sendo uma prioridade”, disse a porta-voz do FMI. “As autoridades ampliaram programas de assistência social bem direcionados que beneficiam mulheres e crianças pobres”, acrescentou.

Nos primeiros três meses do ano, a Argentina registrou um superávit fiscal de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB), embora às custas de uma contração da atividade que fez o PIB cair 1,7% no segundo trimestre em comparação ao anterior, aprofundando a recessão e o desemprego.

De acordo com o FMI, “as medidas contínuas para reduzir a inflação e as reformas para promover o emprego e o investimento devem levar a uma maior melhoria dos salários reais e da atividade econômica no futuro”.

