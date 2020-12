FMI vai liberar segunda parcela de ajuda ao Egito

A junta diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou nesta sexta-feira a liberação de uma segunda parcela de ajuda de 1,6 bilhão de dólares ao Egito, como parte de seu programa de assistência àquele país, segundo comunicado da instituição, com sede em Washington.

Em junho, o Fundo aprovou um programa anual no total de 5,2 bilhões de dólares, incluindo 2 bilhões de entrega imediata, para enfrentar o impacto da pandemia. Com o desembolso anunciado hoje, já foram liberados ao Egito mais de 3,6 bilhões de dólares.

“As autoridades egípcias conduziram bem a pandemia e a interrupção resultante da atividade econômica”, afirmou a vice-diretora-gerente do FMI, Antoinette Sayeh, citada no texto, destacando que a desaceleração do crescimento foi menos severa do que o esperado.

“O Egito será um dos poucos países a experimentar uma taxa de crescimento positiva este ano. Mas ainda existem riscos, principalmente porque uma segunda onda da pandemia aumenta as incertezas sobre o ritmo da recuperação nacional e mundial”, declarou a executiva. Além disso, o alto nível de dívida pública e as necessidades de financiamento tornam o país vulnerável à volatilidade das condições financeiras globais.

O plano de 12 meses anunciado em junho inclui reformas econômicas e foi definido como parte do que o Fundo chama de “acordo de reserva”.

