FMI reduz projeções de crescimento para economia italiana

MARRAKECH, 10 OUT (ANSA) – O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu nesta terça-feira (10) as projeções de crescimento para a economia da Itália, em sintonia com a diminuição das perspectivas para o restante do mundo.

Segundo a instituição, o produto interno bruto (PIB) italiano deve crescer 0,7% em 2023, queda de 0,4 ponto em relação à projeção anterior, e também 0,7% em 2024, redução de 0,2 ponto.

O corte nas expectativas chega após a economia da Itália ter registrado contração de 0,4% no segundo trimestre, o que fez o próprio governo reduzir sua previsão de crescimento em 2023 de 1% para 0,8%.

De acordo com o FMI, que apresentou seu relatório em Marrakech, no Marrocos, a Itália apresenta um “enfraquecimento da indústria” e uma queda “dos investimentos em construção civil”.

“Ainda que tenhamos visto um primeiro trimestre forte, no segundo registramos uma contração e uma demanda doméstica relativamente fraca”, ressaltou a instituição.

Para a economia mundial, o fundo projeta expansões de 3% neste ano e de 2,9% no próximo, reduzindo em 0,1 ponto a previsão para 2024.

Segundo o FMI, a guerra na Ucrânia, o aperto monetário praticado por bancos centrais para segurar a inflação e eventos climáticos extremos estão entre os fatores que contribuem para a desaceleração global. (ANSA).

