FMI: recessão mundial por coronavírus pode ser pior que 2009

A economia global está enfrentando danos econômicos “sérios” da pandemia de coronavírus que podem ser ainda mais custosos do que em 2009 e exigirão uma resposta sem precedentes, disse nesta segunda-feira a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Em comentários aos ministros das Finanças do G20, ela alertou que, com grande parte do mundo enfrentando grandes paradas de atividades, as perspectivas de crescimento global em 2020 “são negativas” e previu “uma recessão pelo menos tão ruim quanto durante a crise financeira global ou pior.

“Estamos prontos para implantar toda a nossa capacidade de empréstimo de trilhões de dólares”, afirmou.