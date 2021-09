FMI: PIB do Brasil deve crescer 5,3% em 2021, 1,9% em 2022 e 2,0% em 2023

O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve crescer 5,3% em 2021. Para 2022 e 2023, as estimativas são de 1,9% e 2,0%, respectivamente.

No relatório sobre a missão do Artigo IV de 2021, divulgado nesta quarta-feira, 22, o órgão ressalta que o desempenho econômico do País tem sido melhor do que o esperado, em parte devido à resposta política “enérgica” das autoridades à crise gerada pela covid-19.

O FMI afirma que a economia do Brasil recuperou o nível anterior à pandemia no primeiro trimestre deste ano e que o ímpeto continua “favorável”, apoiado pelos resultados positivos dos termos de troca e crescimento “robusto” do crédito ao setor privado.

“Um mercado de trabalho em melhoria e altos níveis de poupança das famílias apoiarão o consumo e, à medida que a vacinação continuar, a demanda reprimida por serviços pessoais retornará”, diz o relatório do FMI.

Veja também