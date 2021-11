FMI pede ao México reforma tributária e mudanças na Pemex

O Fundo Monetário Internacional (FMI) parabenizou o México nesta sexta-feira por ter mantido a estabilidade econômica durante a pandemia, mas pediu que o país implemente uma reforma tributária e da governança da Pemex.

Impulsionada pelo crescimento dos Estados Unidos e pelo retorno gradual à normalidade econômica após a pandemia, a economia mexicana se recupera da pior recessão em décadas, com uma previsão de crescimento de 6,2% em 2021 e 4% em 2022, em contraste com uma queda de 8,3% em 2020.

O conselho do FMI aprovou a avaliação periódica que realiza de seus países membros, conhecida como Artigo IV. Diante da postura fiscal conservadora do governo do esquerdista Andrés Manuel López Obrador, no poder desde 2018, que se concentrou no controle da dívida, o fundo pediu a médio prazo uma “reforma tributária confiável”, por considerar que a mesma poderia ajudar a financiar os gastos sociais e o investimento público.

O FMI também pediu “reformar a estratégia de negócios e a governança” da estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que perdeu 3,79 bilhões de dólares no terceiro trimestre.

O governo mexicano tentou aliviar as finanças da empresa, que considera um baluarte da soberania nacional. Os diretores executivos reconhecem que o México adotou políticas contra o aquecimento global e o incentivam a implementar uma “estratégia abrangente” e a aproveitar “a base diversificada de recursos renováveis” para promover um “setor energético mais econômico, sustentável e competitivo”.

O FMI também cita a importância de “impulsionar as reformas contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo”, e elogiou o México por ter mantido “a estabilidade econômica durante um período desafiador, sustentada em políticas macroeconômicas e em marcos institucionais de políticas muito sólidos”.

