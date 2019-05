FMI: guerra comercial EUA-China ameaça crescimento mundial em 2019

O Fundo Monetário Internacional (FMI) advertiu, nesta quinta-feira (23), que a escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China “ameaçará” o crescimento global em 2019, o que minará a confiança e aumentará os preços para os consumidores.

“Os consumidores nos Estados Unidos e na China são inequivocamente os perdedores das tensões comerciais”, disse a economista-chefe do FMI, Gita Gopinath, em uma publicação do blog, refutando diretamente a afirmação do presidente dos EUA, Donald Trump, de que as tarifas são pagas pela China e geram receita para os Estados Unidos.