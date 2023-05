FMI: Georgieva recomenda taxas de juros do Reino Unido mais altas por período mais longo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2023 - 9:15 Compartilhe

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, recomenda que a política monetária do Reino Unido se mantenha apertada, de forma que as taxas de juros do país sigam mais altas por um “período mais longo”. O comentário foi feito durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, após a publicação de relatório de missão sobre a economia britânica, realizada no âmbito do Artigo IV das convenções da instituição.

De acordo com Georgieva, a inflação do Reino Unido segue alta, como reflexo da guerra da Rússia e do mercado de trabalho forte. Ainda, a diretora destacou que o Fundo elevou a projeção de crescimento britânico em 2023, de contração de 0,3% previsto em fevereiro, para crescimento de 0,4%, devido à boa resposta do país em relação à turbulência bancária ocorrida nos Estados Unidos desde março.

Na mesma coletiva, o ministro de Finanças britânico, Jeremy Hunt, reconheceu que a inflação e os preços de energia seguem sendo desafios no Reino Unido, como apontado no relatório do FMI, mas afirmou que os resultados confirmam que o país está “no caminho certo”.

