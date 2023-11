FMI: Georgieva parabeniza Milei e defende ‘plano forte’ por estabilidade na Argentina

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/11/2023 - 12:23 Para compartilhar:

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, parabenizou o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, pela vitória. “Esperamos trabalhar em estreita colaboração com ele e com a sua administração no próximo período para desenvolver e implementar um plano forte que salvaguarde a estabilidade macroeconômica e fortaleça o crescimento inclusivo para todos os argentinos”, escreveu Georgieva no X (antigo Twitter) na manhã desta segunda-feira, 20. A Argentina está no meio de um processo de reestruturação de uma dívida de cerca de US$ 45 bilhões com o FMI, tomada durante o governo do ex-presidente Mauricio Macri. Em julho, as duas partes fecharam um acordo para flexibilizar o plano e destravar a liberação de US$ 7,5 bilhões ao país.

