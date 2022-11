FMI: Georgieva diz que novo plano orçamentário britânico é equilibrado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/11/2022 - 15:40 Compartilhe

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, conversou nesta sexta-feira, 18, com o ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, e deu boas-vindas à declaração de outono do país, que disse ter sido “preparada em um momento difícil para a economia britânica, contra fortes ventos contrários globais”. Em seu Twitter, a dirigente afirmou que o plano orçamentário atinge o “equilíbrio certo entre a responsabilidade fiscal e a proteção do crescimento e das famílias vulneráveis”.

Ontem, Hunt fez novos anúncios sobre o planejamento fiscal do governo do primeiro-ministro Rishi Sunak, em discurso no Parlamento britânico. De acordo com ele, os novos planos devem tornar a recessão econômica no país “mais rasa” e o aumento do desemprego “menor”. Entre as principais mudanças planejadas, o governo vai reduzir o piso da alíquota máxima de 45% do imposto de renda, de 150 mil libras a 125,140 mil libras por ano, e aumentará a taxa a ser paga sobre lucros inesperados de empresas do setor de petróleo e gás, de 25% a 35%.

Durante os planos da ex-primeira-ministra Liz Truss, o FMI chegou a alertar o Reino Unido de que “pacotes fiscais grandes e não direcionados” provavelmente aumentariam a desigualdade no Reino Unido e poderiam minar a política monetária, dizendo que acompanhava a situação de perto.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias