FMI: Georgieva alerta para risco de países retirarem apoio fiscal prematuramente

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alertou para o risco de que países retirem medidas de apoio fiscal de forma prematura. Em seminário virtual organizado pela própria instituição, a economista búlgara caracterizou a situação da economia global como “menos difícil do que em junho, mas ainda assim difícil”. Georgieva também destacou que a covid-19 deve acelerar tendências observadas há alguns anos, entre eles um quadro de crescimento econômico lento e perda de produtividade. “Pesquisas mostram que a desigualdade aumento depois da pandemia”, disse a dirigente do FMI.

