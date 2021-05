FMI elogia Alemanha por “excelente” resposta à crise

BERLIM (Reuters) – A Alemanha tem feito “excelente uso” do seu poder de compra com medidas de apoio sem precedentes para combater a pandemia da Covid-19, disse nesta quinta-feira o Fundo Monetário Internacional (FMI), pedindo a Berlim que se mantenha vigilante, pois os riscos para o crescimento permanecem.

O raro elogio marca uma mudança de tom do FMI, que há anos tem incentivado a Alemanha a afrouxar sua postura de gastos modestos para investir mais.

A economia alemã encolheu 4,8% em 2020, à medida que o governo conseguiu proteger trabalhadores e empresas do choque do coronavírus com uma série de medidas de emergência financiadas por dívida, para as quais suspendeu os rígidos limites de empréstimos.

Dados divulgados mais cedo nesta quinta-feira mostraram que as exportações para os Estados Unidos e China, os dois maiores mercados de vendas da Alemanha fora da União Europeia, saltaram em abril.

O FMI saudou a decisão da chanceler Angela Merkel e do ministro das Finanças Olaf Scholz de suspender novamente este ano a regra de limite da dívida para estender medidas de apoio, como subsídios a empresas e esquemas de proteção de empregos, também conhecidos como Kurzarbeit.

(Por Michael Nienaber)

