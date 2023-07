FMI eleva projeções de crescimento para economia da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/07/2023 - 14:01 Compartilhe

NOVA YORK, 25 JUL (ANSA) – O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou nesta terça-feira (25) as projeções de crescimento para a economia da Itália, em sintonia com a elevação das perspectivas para o restante do mundo.

Segundo a instituição, o produto interno bruto (PIB) italiano deve crescer 1,1% em 2023, alta de 0,4 ponto em relação à projeção anterior, e 0,9% em 2024, aumento de 0,1 ponto.

Essa revisão para cima está ligada ao bom andamento dos setores de serviços e turismo, de acordo com o FMI. “As revisões para cima confirmam a eficácia da política econômica do governo.

A Itália crescerá mais que Alemanha e França e mais que a média da zona do euro”, disse a premiê Giorgia Meloni em comunicado.

Para a economia global, o fundo projeta expansões de 3% neste ano e no próximo, aumentando em 0,2 ponto a previsão para 2023.

Já a zona do euro deve crescer 0,9% (+0,1 ponto em relação à ultima previsão) neste ano e 1,5% (+0,1) em 2024.

“No curto prazo, os sinais de progresso são inegáveis, mas muitos desafios se adensam no horizonte, e ainda é muito cedo para celebrar”, disse o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

Entre as grandes economias da União Europeia, a Itália deve ficar atrás apenas da Espanha, que tem crescimento previsto de 2,5% em 2023 (+1 ponto em relação à última previsão), superando França, com 0,8% (+0,1 ponto), e Alemanha, com recessão de 0,3% (-0,2 ponto).

Já Estados Unidos, China e Brasil devem crescer 1,8% (+0,2), 5,2% (-) e 2,1% (+1,2), respectivamente, em 2023. (ANSA).

