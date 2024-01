FMI eleva previsão para PIB global em 2024, para 3,1%, e vê mundo a caminho do ‘pouso suave’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/01/2024 - 10:13 Para compartilhar:

O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou a projeção para o desempenho da economia global este ano e vê o planeta a caminho do “pouso suave”, fenômeno que descreve o controle da inflação sem um dano significativo à atividade. Mesmo assim, a instituição alerta para os riscos persistentes no horizonte, entre eles os choques geopolíticos associados a tensões no Oriente Médio e o agravamento da crise de liquidez no mercado imobiliário da China.

Na atualização de janeiro do Relatório de Perspectivas da Economia Mundial, o FMI prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do globo crescerá 3,1% em 2024, resultado 0,2 ponto porcentual acima da estimativa anterior, de outubro. Já a expectativa para a expansão em 2025 se manteve em 3,2%. Em 2023, o crescimento estimado foi de 3,1%.

“A economia global inicia a descida final rumo ao pouso suave, com a inflação diminuindo de forma constante e o crescimento mantendo-se. Mas o ritmo de expansão permanece lento e pode haver turbulência no futuro”, afirma o economista-chefe do Fundo, Pierre-Olivier Gourinchas.

De acordo com o FMI, as projeções para a atividade mundial estão bem abaixo da média histórica (entre 2000 e 2019) de crescimento de 3,8%, como resultado da política monetária restritiva e da retirada de apoio fiscal, bem como produtividade baixa.

No documento, a entidade chama atenção para a resiliência dos Estados Unidos no segundo semestre do ano passado, que deve ajudar em um carrego estatístico para os próximos meses. Assim, o FMI elevou a previsão para o avanço do PIB americano em 2024 em 0,6 ponto porcentual, para 2,1%, mas cortou a de 2025, de 1,8% para 1,7%. Em 2023, a alta foi de 2,5%, de acordo com leitura preliminar do Departamento do Comércio.

A avaliação do Fundo é de que os efeitos defasados do aperto monetário, uma maior restrição fiscal e a piora no mercado de trabalho devem começar a pesar nos indicadores à frente.

Do outro lado do Atlântico, o cenário indica maior cautela. O FMI reduziu as estimativas para o incremento do PIB da zona do euro este ano (de 1,2% para 0,9%) e no próximo (de 1,8% para 1,7%), com rebaixamento dos números de Alemanha em 0,4 ponto porcentual tanto para 2024 (a 0,5%) quanto para 2025 (a 1,6%). No Reino Unido, a projeção deste ano foi mantida em crescimento de 0,6% e a do ano que vem foi cortada em 0,4 ponto porcentual, para 1,6%.

O Fundo também diminuiu a previsão para o aumento da atividade do Japão em 2024, de 1,0% para 0,9%, mas elevou a do ano seguinte, de 0,6% para 0,8%.

