FMI diz que negociações de empréstimo com a Tunísia continuarão nas próximas semanas

TUNES (Reuters) – O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse nesta terça-feira que as negociações com as autoridades tunisianas para um pacote de resgate continuarão “nas próximas semanas”.

A organização disse ter feito “bom progresso” nas conversas sobre um pacote de reformas que o governo está propondo como parte do acordo geral.

(Reportagem de Angus McDowall)