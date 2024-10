FMI aprova reformas de políticas e pacote de financiamento para países de baixa renda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/10/2024 - 20:18 Para compartilhar:

O Conselho de Administração do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou um conjunto de reformas nos mecanismos de concessões de empréstimos e uma estratégia de financiamento associada para preservar a capacidade da instituição de prestar apoio aos países de baixa renda (LICs, na sigla em inglês) no longo prazo.

As reformas políticas aprovadas incluem um envelope de empréstimo anual autossustentado de longo prazo calibrado em cerca de US$ 3,6 bilhões. Para isso, os membros concordaram com uma nova estrutura para distribuir os recursos gerais.

O conselho executivo também aprovou reformas para ajudar a adequar o apoio do FMI às necessidades específicas de cada país, reconhecendo a crescente heterogeneidade econômica das nações de baixa renda. Isso inclui um novo mecanismo de taxa de juros, que mantém os empréstimos sem juros para os países mais pobres, ao mesmo tempo em que garante um grau suficiente de concessões para os demais, diz a instituição.