FMI aprova ajuda de emergencial de US$ 4,3 bi para África do Sul

O conselho do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou nesta segunda-feira uma ajuda emergencial de US$ 4,3 bilhões para a África do Sul, cuja economia, já fraca, vem sendo pressionada pela crise decorrente da pandemia.

O FMI aprovou esta assistência financeira na forma do Instrumento de Financiamento Rápido (IFR) “para apoiar os esforços das autoridades que enfrentam uma situação sanitária difícil e as sérias consequências econômicas da comoção causada pela COVID-19”, afirmou o FMI em comunicado.

A agência enfatizou que a pandemia coincide com um período difícil para o país.

Como em outras economias emergentes, a volatilidade nos mercados financeiros aumentou durante a pandemia. “Mas o sistema financeiro está mostrando resiliência”, avaliou a instituição.

Segundo o FMI, ajudar a África do Sul, que deverá sofrer uma contração de 8% no PIB este ano, também limitará o impacto da crise em nível regional.

As autoridades sul-africanas se comprometeram a administrar a assistência financeira de emergência do FMI “com total transparência”.

A África do Sul é o país com o maior número de casos de COVID-19 na África Subsaariana e o quinto no mundo, com mais de 445.000 contágios e cerca de 6.770 mortes, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Após o anúncio, o Ministério das Finanças da África do Sul afirmou em comunicado que a prioridade é redirecionar os gastos do orçamento para medidas de combate à crise econômica e sanitária.

