FMI anuncia criação de 1º centro regional chinês em Xangai

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2024 - 12:45 Para compartilhar:

O Fundo Monetário Internacional (FMI) vai criar um centro regional em Xangai, o primeiro do tipo na China, com o objetivo de fortalecer seus laços na região da Ásia e do Pacífico. O centro regional de Xangai irá promover pesquisas e fornecer sugestões de políticas a mercados emergentes e países de renda média, segundo comunicado conjunto do FMI e do banco central da China (PBoC) divulgado nesta quarta-feira.

O novo centro colaborará com o Centro de Desenvolvimento de Capacidade China-FMI (CICDC, pela sigla em inglês), que será transferido de Pequim para Xangai.

O FMI tem oferecido treinamento na China há mais de três décadas, segundo o site do CICDC. O Fundo estabeleceu um programa de treinamento em Dalian em 2004, que posteriormente foi expandido e virou o CIDC em 2017.

“Acreditamos que o Centro Regional de Xangai aprofundará a cooperação entre o FMI e a China, melhorará o intercâmbio e a coordenação de políticas macroeconômicas entre os países da Ásia e do Pacífico e sustentará a estabilidade financeira regional e global”, disse o presidente do PBoC, Pan Gongsheng.

No mês passado, o FMI elevou sua previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China em 2024, de 4,6% para 5%. Fonte: Dow Jones Newswires.