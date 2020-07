FMI alerta G20 que resposta sanitária à Covid é prioridade

ROMA, 18 JUL (ANSA) – A diretora geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alertou neste sábado (18) os países que compõem o G20 sobre os efeitos duradouros da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

“A resposta sanitária pública permanece como a prioridade número um para proteger as pessoas, os postos de trabalho e a atividade econômica”, destacou Georgieva ressaltando que é preciso também seguir “as políticas de orçamento e monetárias de apoio”.

Segundo a representante, a economia global está perante “a uma profunda recessão”, com uma retomada “parcial e não homogênea” em 2021, e mesmo que a resposta dos países do G20 tenha impedido um choque econômico ainda maior, permanece o risco de “uma ferida duradoura na economia, em particular, com ondas de falências, riscos à estabilidade financeira, alta taxa de desemprego e desigualdades em aumento”.

O encontro está sendo realizado de maneira virtual com os ministros de Economia e Finanças de todos os países-membros. Durante a reunião, a Alemanha prometeu emprestar 3 bilhões de euros para os países mais pobres do mundo, com “empréstimos com muitos descontos”, como forma de ajudar essas nações a enfrentarem a crise da Covid-19. (ANSA)

