FMI adverte a Trump que tarifas e política cambial não vão funcionar

As tarifas que o governo dos Estados Unidos adotou contra a China não vão equilibrar o déficit comercial, nem outros instrumentos como a desvalorização do dólar por meio do corte das taxas de juros, advertiram nesta quarta-feira economistas do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em uma linguagem direta, algo inusual, as afirmações dos especialistas em uma publicação no blog do FMI parecem direcionadas ao presidente americano, Donald Trump, que exige constantemente do Federal Reserve (Fed, banco central americano) o corte das taxa para desvalorizar o dólar e estimular a economia, enquanto impõe tarifas à China para contra-atacar o déficit comercial.

A economista chefe do FMI Gita Gopinath e os pesquisadores Gustavo Adler e Luis Cubeddu afirmam que a política econômica defendida pela Casa Branca é contraproducente e vai desacelerar a economia mundial.

Eles advertem que “é improvável que tarifas bilaterais elevadas consigam reduzir os desequilíbrios comerciais desagregados, pois o que fazem principalmente é desviar o comércio para outros países”.

“Ao invés disso, provavelmente prejudicarão o crescimento, tanto interno quanto global, diminuindo a confiança das empresas e o investimento e perturbando as cadeias mundiais de fornecimento”, completam.